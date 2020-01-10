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Dünya

Trump'tan bomba Süleymani iddiası! Gizli kaynak doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak'ta Irak'ta silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani (62) ile ilgili bomba bir iddia ortaya attı. Trump, Süleymani'nin ABD Büyükelçiliği'ni havaya uçurmayı planladığını öne sürdü. Reuters'a konuşan bir Pentagon yetkilisi de Trump'ın iddiasını teyit etti.

10.01.2020  10:52 - Güncelleme: 10.01.2020  10:52

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Tam bir canavar yakaladık ve onu öldürdük. Bu çok önce olmalıydı. Büyükelçiliğimizi havaya uçurmayı planladıkları için bunu yaptık" dedi.

ELÇİLİĞİ İŞGAL GİRİŞİMİ

Trump, Aralık ayı sonunda Irak'taki askeri üsse yönelik bir sivil ABD’linin öldüğü İran saldırısı nedeniyle de saldırı gerçekleştirdiklerini söyledi. ABD'nin o saldırısının ardından İran destekli Şii milisler, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği'ni basmış ve ABD-İran gerilimi tırmanmıştı.

TRUMP: KİMİN ORGANİZE ETTİĞİNİ BİLİYORSUNUZ

Donald Trump, Süleymani'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki gösterilerin daha şiddetli olmasını istediğini savunarak, "Bu tamamen organize bir komploydu. Kimin düzenlediğini biliyorsunuz. O adam artık ortalıkta yok. Tamam? Aklında o büyükelçilikten daha fazlası vardı" dedi.

REUTERS: PENTAGON DOĞRULADI

Üst düzey bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi da, Başkan Trump'ın Bağdat Büyükelçiliği’ne yönelik yorumlarına ilişkin önemli bir bilgi verdi.

Reuters'a gizlilik kaydıyla konuşan yetkili, Bağdat Büyükelçiliği'ndeki protestoyu Süleymani'nin düzenlediğini söyledi ve büyükelçiliği patlatmak gibi bir komplonun bulunduğunu kabul etti.

Pentagon yetkilisi, ABD'nin aldığı istihbarata ilişkin ayrıntı vermekten kaçındı.

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