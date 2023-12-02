İsrail'in Gazze soykırımı 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. Geçici ateşkesin ardından Gazze'yi yerle bir etmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını sık sık tekrar eden İsrail, soykırımın başladığı günden bu yana yürüttükleri algı operasyonlarıyla gündeme geliyor.

İSRAİL HER ŞEYİ BİLİYORDU

Hamas'ı bahane ederek Gazze'de sivil yerleşimleri enkaza çeviren İsrail, 7 Ekim'de gerçekleşen müzik festivali saldırısına "hazırlıksız" yakalandığını iddia ederek dünya kamuoyunda kendisini mağdur göstermeye çalışıyordu. Aksini gösteren açıklamalara rağmen 7 Ekim'de yaşanan olaylarda istihbarata yönünden zayıf kaldıklarını öne süren İsrail'in yalan söylediği defalarca ortaya çıktı. Müzik festivalinde İsrail helikopterlerinin kendi vatandaşlarına ateş açtığı dahi, İsrailli pilotların ifadeleriyle kanıtlandı.

SKANDAL RAPOR ORTAYA ÇIKTI

Son olarak ABD medyasında sunulan yeni bir rapor İsrail'de deprem etkisi yarattı. New York Times gazetesi yayınladığı haberinde "Jericho Duvarı" adı verilen raporu ifşa etti. Buna göre İsrail yetkililerinin kod adı olarak "Jericho Duvarı" adını verdiği 40 sayfalık rapor, Hamas'ın bir eylem hazırlığında olduğunu iddia ediyordu. Söz konusu rapordan İsrailli yetkililerin 1 sene öncesinde haberinin olduğu belirtildiği raporda İsrail askeri kuvvetlerinin yeri, büyüklüğü, iletişim merkezleri ve diğer hassas bilgilerle ilgili ayrıntılar da yer aldı.

BİR SENE BOYUNCA...

NYT tarafından doğrulandığı belirtilen yazışmalarda ise Jericho Duvarı ile ilgili dikkat çeken ifadeler yer aldı. Şifreli mesajlarda bir albay, saldırıdan tam 3 ay önce attığı mesajında Hamas'ın tatbikatlarıyla ilgili olarak "Bu bir tatbikat değil, savaş başlatma planı" ifadelerini kullandı.

Söz konusu iddiaların gündeme gelmesi, İsrail'in uzun süredir olayları ilgili istihbarata bilgisine sahip olduğunu ortaya çıkardı. Bunun yanında İsrailli yetkililerin Hamas'ın eylem planını olduğundan daha vurucu hale getirmek ve dünya kamuoyunu yanıltmak için bir sene boyunca hazırlandığı iddiaları dünya gündeminde konuşulmaya başlandı.

NETANYAHU'NUN DANIŞMANI NE YALAN SÖYLEYECEĞİNİ ŞAŞIRDI

Konuyla ilgili CNN International'a açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sağ kolu, kıdemli başdanışmanı Mark Regev canlı yayında zor anlar yaşadı.

Erin Burnett'e yaptığı açıklamalarda Regev, "Bu net olarak harika bir başarısızlık. Bu bir bahane değil, bu hatamızın bedelini kanlarımızla ödedik, bin 200 İsraillinin ölümü ile ödedik. Dolayısıyla bu raporu çok ciddiye alıyoruz, İsrail'in harika bir istihbarat servisi var. Belki de bu bilgi o dönem yetkililer tarafından tam anlaşılmadı, savaş bittikten sonra bunu araştıracağız. 50 yıl önce de benzer bir istihbarat hatası yaşadık. Mısır ve Suriye tarafından saldırıya uğradığımızda bu bize sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.

Burnett'in, "Haziran ayında İsrail istihbaratı, Hamas'ın gün aşırı askeri tatbikatlar yaptığını belirledi. İsrail ordusundaki birim bu durumu fark ediyor, gizli e-postalarda iki nokta öne çıkıyor. Bunlardan en önemlisi bu senaryonun "hayali" olduğuna dair geçen konuşmalar... Mark burada neden bir inançsızlık olduğunu merak ediyorum. İsrail Hamas'ın planlarını gördü ve neden yine de buna inanmadı?" sorusuna yanıt veren Regev, "Bütün bu sorulara ciddi ve profesyonel bakmalıyız ve bunu yapacağız. Bu bizim için bir zorunluluk. İsrail'in istihbarat servisi en iyisi olmak zorunda, eğer hata yaptıysak hatanın nerede ve neden olduğunu bulmalıyız" sözlerini kullandı.

Netanyahu'nun böyle bir rapordan haberi olup olmadığı soran sunucunun sorusu karşısında ise Regev ne yapacağını şaşırdı. Soru karşısında afallayan Netanyahu'nun danışmanı, söze kekeleyerek başladı.

"Haberi olup olmadığını bilmiyorum, oda bizim gibi soruşturmaları takip ediyor. Dolayısıyla bu planların ona gönderilip gönderilmediğini bilmiyorum" diyen Regev, canlı yayında zor anlar yaşadı. "Bu belgeyle geçmedi, ama genel konular hakkında konuşuyoruz. Bir kez daha söylüyorum, bu konuların doğru zamanda doğru yerde tartışılması gerekiyor yani savaştan sonra. Bence bütün İsrailliler savaşı kazanmaya odaklanmalı." diyen Regev'in durumu kurtarma çabaları gündeme damga vurdu.