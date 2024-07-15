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Dünya

Gizli Servis eleştirilerin odağında! Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili bağımsız soruşturmaya destek kararı

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ı seçim mitingi sırasında korumakla yükümlü olan ve suikast girişiminin ardından güvenlik zafiyeti olduğu yönünde yoğun eleştiriye maruz kalan ABD Gizli Servisi, olayla ilgili bağımsız soruşturmaya destek vereceğini açıkladı.

AA15 Temmuz 2024 Pazartesi 17:34 - Güncelleme:
Gizli Servis eleştirilerin odağında! Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili bağımsız soruşturmaya destek kararı
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ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, olayın ardından ilk kez açıklama yaptı. ABD Gizli Servisinin eski ve mevcut liderleri korumak gibi çok büyük bir sorumluluğu bulunduğuna işaret eden Cheatle, "Bu sorumluluğu çok ciddiye alıyorum ve yerine getirme konusunda kararlıyım" ifadesini kullandı.

SORUŞTURMAYA TAM DESTEK

Cheatle, ABD Başkanı Joe Biden'ın olayla ilgili bağımsız bir soruşturma yapılmasını talep ettiğini anımsatarak, ABD Gizli Servisinin soruşturmaya tam destek vereceğini, ABD Kongresi ile de işbirliği yürüteceğini belirtti.

Bu hafta Milwaukee'de düzenlenecek Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde de Trump'ı korumak için ilave güvenlik önlemleri alındığını ifade eden Cheatle, güvenlik planlarıyla ilgili sorun bulunmadığını vurguladı.

GİZLİ SERVİS ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

ABD Gizli Servisi, Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.

ABD basını, bir keskin nişancının Trump'ın 150 metre uzağına nasıl konuşlanabildiğini sorgularken, ABD Gizli Servisi keskin nişancılarının neden vakitlice hareket etmediği tartışma konusu olmuştu.

NELER YAŞANDI?

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

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