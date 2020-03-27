İstihbarat örgütleri devrede: Maske savaşları başladı!

27 Mart 2020 Cuma 16:36 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 17:34

Dünyayı kasip kavuran COVID-19 salgını nedeniyle şu günlerde ülkeler arasında maske ve solunum cihazları için büyük bir mücadele yaşanıyor. Avrupa ve Amerika'da hastaneler alarm halinde. Birçok ülkede koronavirüs hastaları için yeterli solunum cihazı, sağlık personelini koruyacak ekipman bulmakta sıkıntı yaşanıyor.

Ülkeler bir yandan maske ve solunum cihazı üretme ya da ithal etmenin yolunu ararken ülkeler arasında da bu ekipmanların ele geçirilmesi için şimdiye kadar görülmemiş bir kapışma yaşanıyor.

ALMAN MASKELERİ KAYIP

Der Spiegel haber sitesi, Almanya'nın satın aldığı FFP2 tipi 6 milyon maskenin transit olarak mola verdiği Kenya havaalaninda 'iz bırakmadan' ortadan kaybolduğunu yazdı.

Almanya Savunma Bakanlığı'nın doğruladığı olayda, Almanya'nın 6 milyon maskenin parası ödenmediği için maddi zarar yaşanmadığı belirtildi.

Geçen hafta cuma günü Almanya'ya ulaşması gereken maskelerin kaybolmasında başka bir ülkenin rolü olup olmadığı bilinmiyor. Ülkede koronavirüsle ilgili satın almalar Savunma Bakanlığı'na devredildi.

MOSSAD DEVREYE GİRDİ

İsrail merkezli Channel 13, istihbarat servisi Mossad'ın da İsrail ile hiçbir diplomatik ilişkisi olmayan ülkelerden maske ve solunum cihazı getirdiğini duyurdu.

Habere göre, Mossad'ın operasyonu sonucunda geçen hafta İsrail'e 100 bin koronavirüs test kiti getirildi ancak bu test kitlerinin koronavirüs için kullanılmadığı ortaya çıktı.

Mossad'ın yaptığı kritik hatadan sonra hasar kontrolü yapmaya çalışan Başbakan Netanyahu'nun ofisi ise "Testler başka amaçlar için kullanılacak" açıklamasında bulundu. Mossad'ın İsrail ile diplomatik ilişkisi olmayan ancak tibbi malzeme imkânları yüksek Arap ülkeleriyle temasa geçmeye başladığı belirtiliyor.

ÇEKYA İZİN VERMEDİ

Tibbi malzemelerin ülke dışına çıkarılması konusunda sınırlama uygulayan Çekya, Çin'in İtalya'ya göndermek istediği ve ülkede bir depoda bulunan maske ve solunum cihazlarına el koydu.

İtalyan makamları, koronavirüs felaketinin yaşandığı ülkeye giden malzemelere el konulmasına sert tepki gösterdi. Losovice kentinde sevk için bekleyen 110 bin maske konusunda hata yapıldığını kabul eden Çekya makamları ise kısa süre önce ülkeye aynı miktarda maske gönderileceğini açıkladı.

Ayrıca Çekya güvenlik birimleri, ülkenin sipariş ettiği ve aracinin fiyat yükseltme girişiminde bulunduğu 700 bin kadar tibbi malzemeye el koydu.

ALKOL HIRSIZLIĞI

Tunus Ticaret Bakanı Muhammed el Museylini, salgın nedeniyle histeri yaşayan Avrupa ülkelerinin tibbi ekipmanları çaldığını açıkladı.

Museylini, ülkesine tıbbi alkol taşıyan bir gemiye İtalya tarafından el konulduğunu açıkladı. Daha önce Çin'den yardım geleceğini açıklayan Tunus, o geminin hangi ülkeden geldiğini açıklamadı.

AFP ajansı ise İtalya'nın Yunanistan'a giden 1.840 adet solunum cihazına el koyduğunu duyurdu. Feribota binmek üzere olan bir kamyonda tespit edilen ürünlerin ülkeden çıkarılmasına izin verilmediği belirtildi.