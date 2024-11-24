Gazze'de 44 binden fazla insanı katleden İsrail, bölgeyi de yerle bir etti. Binlerce Gazzeliyi yerinden eden İsrail ordusu, kurduğu ve genişlettiği askeri koridorlarla Gazze'yi bölme ve kalıcı işgal peşinde. İşgali ordu kurduğu Kissufim Koridoru, Mefalsim (Cibaliya) Koridoru, Netzarim Koridoru ve Philadelphi Koridoru ile Gazze'yi 4 böldü. İsrail ordusu son bir aydır da Mefalsim (Cibaliya) Koridoru'nu genişletmek için Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Cibaliya beldelerinde düzenlediği saldırılarla 200 binden fazla kişiyi yerinden etti. İşgal planı için soykırım yapan İsrail ordusu, Filistinlilerin topraklarını gasp eden yasadışı yerleşimcilerin lideri Daniella Weiss'ı gizlice Gazze'ye soktu. İsrail'in kamu yayıncısı Kan'ın haberine göre, İsrail askerleri üslerini baypas ederek Weiss'ın geçen hafta Gazze Şeridi'ne girmesine yardım etti. Weiss, 13 Kasım'da beraberindeki bir grupla birlikte Gazze sınır hattının İsrail tarafını turladıktan sonra sınırı geçti.

ZIRHLI ARAÇLA GAZZE'Yİ GEZDİ

Gazze'nin kuzeyi ile güneyini ikiye bölen Netzarim Koridoru'nda tanıdığı askerlerle bağlantıya geçtiği de ifade edilen Weiss'a söz konusu askerler tarafından bir araç gönderildiği, bu araçla birlikte kendisi ve diğerlerinin Gazze Şeridi'nin daha da derinlerine gitmesinin mümkün olduğu ifade edildi. Ardından, yasadışı yerleşimciler yeniden Gazze sınırına geri getirildi ve güvenlik güçleri tarafından durdurulmamak için resmi olmayan bir çıkışı kullanarak Gazze Şeridi'nden ayrıldı.

IDF: PROTOKOLE AYKIRI

Kan'ın haberine göre, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) üst düzey isimleri, Weiss'ın Gazze Şeridi'ne girdiğinden haberdar değildi. IDF'den Kan'a yapılan açıklamada, olayı incelendiği bilgisi verildi. Buna göre IDF, "Weiss'ın Gazze Şeridi'ne girişi bilinmiyor ve uygun makamlarda onaylanmış değil... Eğer bu olay yaşandıysa bu, yasadışıdır ve protokole aykırıdır; bu durum uygun bir şekilde ele alınacaktır" dedi.

Daniella Weiss, Filistin topraklarında yerleşim yerleri kurmak için 740 ailenin desteğine sahip olduğunu ve desteğin "bir ila iki milyon İsrailli" arasında artmasını umduğunu söyledi.

İŞGALCİLER GELMEYE HAZIR

WeIss ise, Kan'a yaptığı açıklamada, Gazze'ye de işgal altındaki "Batı Şeria'ya girerken kullandığı yolu kullandığını, İsrail'in askeri varlığını takip ettiğini ve hükümetin sonunda tanıyacağı sivil komünler oluşturduğunu. Gazze'ye taşıyacakları 40 römorku bölgeye yerleştirdiklerini" söyledi. Weiss, buraya yavaş yavaş Yahudilerin yerleşmesi için Gazze'deki askeri varlığı kullanma niyetinde olduğunu belirterek, "müstakbel yerleşimcilerin Gazze'ye yerleşmeye hazır olduğunu" savundu.