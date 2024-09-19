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GKRY lideri ile Miçotakis görüşmesinde gündem Türkiye ve Kıbrıs

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, başkent Atina'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Görüşmede Kıbrıs dosyası ele alınırken, Hristodulidis meselenin çözümünün ve Türk-Yunan ilişkilerinin normalleşmesinin Yunanistan ve GKRY'nin bölgede istikrarın ve güvenliğin merkezi olduğunu ortaya koyacağını ileri sürdü.

AA19 Eylül 2024 Perşembe 14:22 - Güncelleme:
GKRY lideri ile Miçotakis görüşmesinde gündem Türkiye ve Kıbrıs
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GKRY lideri Hristodulidis, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Atina'da yaptığı görüşmede, gelecek hafta New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları çerçevesinde Miçotakis ile bir kez daha görüşeceklerini ifade etti.

"SADECE SÖZLE DEĞİL EYLEMLE DE İLERLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Hristodulidis, "(Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik) müzakerelerin başlaması için şartların oluşturulması yolunda sadece sözle değil eylemle de ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

Mevcut koşulların Kıbrıs meselesinin çözümüne olanak sağlamadığına inandığını kaydeden Hristodulidis, Kıbrıs meselesinin çözümünün ve Türk-Yunan ilişkilerinin normalleşmesinin Yunanistan ve GKRY'nin bölgede istikrarın ve güvenliğin merkezi olduğunu ortaya koyacağını ileri sürdü.

Miçotakis ise haftaya düzenlenecek BM Genel Kurul toplantısına işaret ederek Yunanistan ve GKRY'nin Kıbrıs meselesine ilişkin eylemlerini koordine ettiğini belirtti.

Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.

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