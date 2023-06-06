GKRY'de KKTC vatandaşı kıza taciz ve darp! 2 zanlı tutuklandı

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, geçen cuma günü arkadaşlarıyla birlikte Güney Kıbrıs'a eğlenmek için giden Asya Karaali'ye Aya Napa da tacizde bulunan 3 GKRY vatandaşı erkekten 2'si polis tarafından tespit edilerek gözaltına alındı.

Mağusa Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan 2 saldırgan tutuklandı. Mahkemece, 4 gün tutukluluk süresi verilen zanlıların cuma günü tekrar mahkemeye çıkarılacakları bildirildi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın GKRY'de saldırıya uğrayan Asya Karaali'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi.

Açıklamada, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in, Cumhurbaşkanı Tatar'ı telefonla arayarak olaydan duyduğu üzüntüyü ilettiği ve saldırıyı kınadığı aktarıldı.

Olayla ilgili yazılı bir açıklama yapan KKTC Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rumların kendilerini Ada'nın tek hakimi olarak gördükleri ve Türklere tahammül edemediklerini bir kez daha gösterdikleri vurgulanarak, "Vatandaşımız Asya Karaali, ziyaret amacıyla gittiği Güney Kıbrıs'ta önce tacize uğramış, konuşmasından Türk olduğu anlaşılınca da ciddi şekilde darbedilmiştir. Küstah saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Rum güvenlik makamlarından, ırkçı saldırının faillerini tez zamanda adalete teslim etmesini ve gereken cezanın verilmesini istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

GKRY Meclis Başkanı Annita Dimitriu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde yaşanan şiddet, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile ilgili olaylar münferit olaylar olarak değerlendirilemez. Bir kıvılcım gibi feci sonuçlara yol açabilecek olayları toplum olarak kesinlikle kınamamız gerekmektedir. Yetkililerden, sorumluların adalet önüne çıkarılması için derhal harekete geçmelerini bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.