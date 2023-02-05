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Dünya

GKRY'de liderlik seçimi ikinci tura kaldı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bugün düzenlenen liderlik seçimi adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle 12 Şubat'ta yapılacak olan ikinci tura kaldı.

IHA5 Şubat 2023 Pazar 23:05 - Güncelleme:
GKRY'de liderlik seçimi ikinci tura kaldı
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) düzenlenen liderlik seçimi adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle ikinci tura kaldı. İlk turda 14 adayın yarıştığı seçimde, eski Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides'in oyların yüzde 32'sini alarak seçimi birinci bitirirken, bağımsız solcu aday Andreas Mavroyiannis'in ise oyların yüzde 29,6'lık kısmını alarak seçim yarışını ikinci sırada tamamladı. Christodoulides ve Mavroyiannis, 12 Şubat'ta yapılacak olan ikinci turda yeniden karşı karşıya gelecek.

GKRY'nin 2013'ten bu yana iki dönemdir lideri olan Nikos Anastasiadis, yasalar gereği 3'üncü dönem için aday olmamıştı.

  • Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
  • GKRY
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