30 Ekim 2025 Perşembe
  • GKRY'de ''Türkiye'' hazımsızlığı: Rum yönetimi göz yumuyor
Dünya

GKRY'de ''Türkiye'' hazımsızlığı: Rum yönetimi göz yumuyor

Lefkara Belediye Başkanı, bölgede Türk mallarının sistematik olarak yağmalandığını ve Rum İçişleri Bakanlığı'nın buna göz yumduğunu açıkladı.

30 Ekim 2025 Perşembe 21:39
GKRY'de ''Türkiye'' hazımsızlığı: Rum yönetimi göz yumuyor
ABONE OL

Rum basınında çıkan haberlere göre, Larnaka'ya bağlı Lefkara Kasabası Belediye Başkanı Sofoklis Sofokleous, Politis gazetesine verdiği beyanatta, (Rum tarafında kurulu) Kıbrıs Türk Emlak Yönetim Servisi'nin Türk mallarının (Taşınmaz ve araziler) yağmalanmasına göz yumduğunu savunarak, servisin bağlı olduğu GKRY İçişleri Bakanlığı'nı itham etti.

Sofokleous Türk mallarının yağmalanması ile ilgili yazışma ve belgelere sahip olduğunu aktararak, İçişleri Bakanlığının yasa dışı faaliyetlere göz yumduğunu, bu durumun "utanç" ve "siyasi müstehcenlik" olduğunu kaydetti.

Yetkililere yağmalanan Türk malları ile ilgili defalarca yazı yazdığını dile getiren Lefkara Belediye Başkanı Sofoklis Sofokleous, bu yazıların hiçbirine cevap verilmediğini ileri sürerek, GKRY İçişleri Bakanlığı'nın "yalancı" olduğunu iddia etti.

Sofokleous, Rum İçişleri Bakanlığı ile ilgili süreci yargıya taşıyacağını belirtirken, GKRY İçişleri Bakanlığı ve bakanlığa bağlı Kıbrıs Türk Emlak Yönetim Servisi iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

