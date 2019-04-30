Glasgow Havaalanı´nda bir uçakta şüpheli paket alarmı
İskoçya´nın Glasgow Havaalanı´na iniş yapan bir uçakta şüpheli paket olduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Havaalanındaki tüm uçuşlar durduruldu.
- DHA
Yerel medya, İskoçya´nın Glasgow şehrindeki havaalanına iniş yapan bir yolcu uçağının ekibinin, uçakta şüpheli bir paket olduğuna dair ihbarda bulunduğunu duyurdu. Yerel saat ile 10:25´te gerçekleşen olayda, havaalanındaki tüm uçuşların durdurulduğu belirtildi. Saat 11:00´de yeniden uçuşlara izin verildiği belirtilirken; yolcuların tahliyesinin ardından uçağın polis tarafından arandığı duyuruldu.
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