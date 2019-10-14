24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8978
  • 6,5082
  • 281.627
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Göç konusunda tek çözüm Türkiye ile konuşmak

Başkan Erdoğan’ın AB’nın Barış Pınarı Harekatı’na karşı tutumumunun devam etmesi halinde göçmenlere sınırları açacağı açıklaması üzerine panikleyen AB çaresiz kaldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Brüksel’deki Avrupa Politikaları Çalışmaları Merkezi “Göç konusunda Avrupalı yetkililerin Türkiye ile konuşmaktan başka yapabilecek pek bir şeyi bulunmuyor” değerlendirmesi yaptı.  AB, 2015’te patlak veren göçmen krizinin ardından somut bir göç politikası oluşturamadı. Birliğin düzensiz göçü kontrol etmek için attığı en önemli adım ise dış sınırlarını güçlendirmek oldu. Avrupa, savaş ve zulümden kaçan göçmenlere karşı kapılarını kapatmakla kalmadı, yeni duvarlar da inşa etti.  Avrupa, göç akını konusunda her ne kadar “önceki deneyimlerinden tecrübe kazandığını” iddia etse de özellikle Doğu ve Batı Avrupa ülkeleri arasındaki çatlak AB’nin göç politikasını sarsıyor. CEPS Uzmanı Mikkel Barslund, AB’nin Ege’den gelebilecek yeni bir mülteci akınına tam olarak hazır olmadığını söyledi. 

HALA ÇÖZÜLEMEDİ 

Barslund, “AB, göçmen akınına hem hazır hem değil. Kıta olarak mülteci krizinin nasıl yönetilebileceği sorunu çözülemedi” dedi.  Avrupa ülkelerinin göç konusunda hassas olduğunu ve bazılarının duvarlar inşa ettiğini anımsatan Barslund, “Diğer yandan göç konusunda Avrupalı yetkililerin Türkiye ile konuşmaktan başka yapabilecek pek bir şeyi bulunmuyor” diye konuştu.

PKK/YPG´li teröristlerin ´SİHA´ korkusu sürüyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Beyoğlu'nda patlama sesi polisi harekete geçirdi

Beyoğlu'nda patlama sesi polisi harekete geçirdi

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Böyle kutladılar! Tel Abyad minarelerinde tekbir sesleri

Böyle kutladılar! Tel Abyad minarelerinde tekbir sesleri

Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu

Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu

At çiftliği alev alev yandı

At çiftliği alev alev yandı

Suçüstü yakalandılar! Kaymakam ormanda gezerken fark etti

Suçüstü yakalandılar! Kaymakam ormanda gezerken fark etti

Fatih'te ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

Fatih'te ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

Şule Çet davasında yeni gelişme!

Şule Çet davasında yeni gelişme!
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Çavuşoğlu´ndan ´Akıncı´ya şiirli cevap!

Bakan Çavuşoğlu´ndan ´Akıncı´ya şiirli cevap!

Ünlü düşünürlerin Türkler hakkında söylediği sözler

Ünlü düşünürlerin Türkler hakkında söylediği sözler

Mehmetçiğin gücüne güç katacak! Yerli 'bomba atarlar' teslim edildi

Mehmetçiğin gücüne güç katacak! Yerli 'bomba atarlar' teslim edildi

Ford Focus ST Line sürüş izlenimi: Teknolojik devrimin orta noktasındayız

Ford Focus ST Line sürüş izlenimi: Teknolojik devrimin orta noktasındayız

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA