Göç konusunda tek çözüm Türkiye ile konuşmak

Brüksel’deki Avrupa Politikaları Çalışmaları Merkezi “Göç konusunda Avrupalı yetkililerin Türkiye ile konuşmaktan başka yapabilecek pek bir şeyi bulunmuyor” değerlendirmesi yaptı. AB, 2015’te patlak veren göçmen krizinin ardından somut bir göç politikası oluşturamadı. Birliğin düzensiz göçü kontrol etmek için attığı en önemli adım ise dış sınırlarını güçlendirmek oldu. Avrupa, savaş ve zulümden kaçan göçmenlere karşı kapılarını kapatmakla kalmadı, yeni duvarlar da inşa etti. Avrupa, göç akını konusunda her ne kadar “önceki deneyimlerinden tecrübe kazandığını” iddia etse de özellikle Doğu ve Batı Avrupa ülkeleri arasındaki çatlak AB’nin göç politikasını sarsıyor. CEPS Uzmanı Mikkel Barslund, AB’nin Ege’den gelebilecek yeni bir mülteci akınına tam olarak hazır olmadığını söyledi.

HALA ÇÖZÜLEMEDİ

Barslund, “AB, göçmen akınına hem hazır hem değil. Kıta olarak mülteci krizinin nasıl yönetilebileceği sorunu çözülemedi” dedi. Avrupa ülkelerinin göç konusunda hassas olduğunu ve bazılarının duvarlar inşa ettiğini anımsatan Barslund, “Diğer yandan göç konusunda Avrupalı yetkililerin Türkiye ile konuşmaktan başka yapabilecek pek bir şeyi bulunmuyor” diye konuştu.