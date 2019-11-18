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Göçmen bebek Yunankampında susuzluktan öldü

Yunanistan’ın Midilli Adası’nda insanlık dışı şartlarıyla sürekli basına yansıyan Moria mülteci kampında bir bebeğin sıvı kaybından hayatını kaybettiği bildirildi.

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Sınır Tanımayan Doktorlar’ın (MSF) sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Midilli’deki Moria kampında 9 aylık bir bebek sıvı kaybından öldü. Bebeğin birkaç gün önce öldüğü belirtilen açıklamada, “Moria kampında kalan insanların ruhsal ve fiziksel sağlıkları sürekli risk altında. Yunanistan ve AB hemen harekete geçmeli” ifadeleri yer aldı. Kötü şartlarıyla gündeme gelen 3 bin kişi kapasiteli Moria kampında 15 bin kişi yaşam mücadelesi veriyor. 

Sosyal medyadaki provokatörün yeni görüntüleri ortaya çıktı

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