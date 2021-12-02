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Dünya

Göçmen dolu iki tekne çarpıştı: 7 kişi boğularak hayatını kaybetti

Karayipler denizindeki Turcas ve Caicos adalarına gitmekte olan göçmen dolu iki teknenin çarpışması sonucu 7 kişi boğularak hayatını kaybetti.

AA2 Aralık 2021 Perşembe 06:50 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 06:50
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Bölge basınında çıkan habere göre, Turcas ve Caicos'un kuzeybatısındaki Providenciales adası açıklarında, iki tekne şiddetli çarpmanın etkisiyle alabora oldu.

Yetkililer, denize düşen 64 göçmenden çoğunun kurtarıldığını ancak 7 kişinin boğularak yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve göçmenlerin Haitili olduğu bilgisi paylaşıldı.

Polis, kaçmaya çalışan 16 göçmeni gözaltına aldı.

Haitililer, ülkelerindeki ekonomik imkansızlık ve güvenlik krizi nedeniyle uzun süreden bu yana bölgedeki zengin adalara ulaşmaya çalışıyor.

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