Orta Amerikalı göçmenlerden oluşan grup, ABD'ye ulaşmak için Meksika içindeki ilerleyişini sürdürüyor

Göçmen konvoyunun bulunduğu Meksika'nın orta kesimlerindeki Queretaro şehri belediyesi tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, cuma ve cumartesi günü şehre ulaşan 6 bin 531 göçmenin 5 bin 771'inin yolculuğun yeni ayağına başlamak üzere pazar günü kentten ayrıldığı belirtildi.

Belediyenin hazırladığı 3 ayrı sığınakta konaklayan göçmenlerin komşu Guanajuato eyaletindeki Irapuato şehrine doğru yola çıktığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyuna 7 binden fazla kişinin katıldığını, bunlar arasında 2 bin 300 çocuğun bulunduğunu tahmin ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika polisi ve ordusunun, ABD'nin güney sınırına gelen göçmenleri durduramadığını ifade ederek, "acil durum" ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirdiğini açıklamıştı.

Trump ayrıca Guatemala, Honduras ve El Salvador'a dış yardımları kesmeye ya da büyük ölçüde azaltmaya başlayacaklarını söylemişti.

Meksika, ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmenleri durdurmak için sığınma başvurusu yapmaları halinde kendilerine çalışma izni verileceğini kaydetmişti.