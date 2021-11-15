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Dünya

Göçmen krizi sonrası Rusya'dan teklif: Ara bulucu olabiliriz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen kriziyle ilgili Rusya'nın 'müzakere ara bulucusu' olarak yardımcı olabileceğini söyledi.

AA15 Kasım 2021 Pazartesi 14:07 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 14:07
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Peskov, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen kriziyle ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce göçmen krizinin çözülmesi için mümkün olan her şekilde yardım etmeye hazır olduğunu söylediğinin hatırlatılması üzerine Peskov, Rusya'nın "müzakere ara bulucusu" olarak bu hususta yardımcı olabileceğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinden Belarus yönetimi ile Moskova'yı sorumlu tutmasına ve bu yolla "Rusya'nın Ukrayna sınırındaki adımlardan dikkatleri başka yere çekmeyi amaçladığı" yönündeki iddiaya da cevap veren Peskov, "Bu açıklamayı yanlış buluyoruz." dedi.

Peskov, sınırdaki durumla ilgili tüm suçu Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya yüklemenin yanlış olacağını ifade ederek sınırda bulunan ve bir haftadır soğuk hava koşullarında yaşayan birkaç bin kişinin kaderini kimsenin düşünmediğine dikkat çekti.

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