İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2024 Cuma / 23 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,452
  • EURO
    33,1546
  • ALTIN
    2012.27
  • BIST100
    8646.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Göçmen teknesi battı, 49 kişi kurtarıldı! düzensiz Akdeniz'de göç sorunu büyüyor
Dünya

Göçmen teknesi battı, 49 kişi kurtarıldı! düzensiz Akdeniz'de göç sorunu büyüyor

Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin Lampedusa Adası açıklarında battığı, olayda 49 göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

AA2 Şubat 2024 Cuma 02:19 - Güncelleme:
Göçmen teknesi battı, 49 kişi kurtarıldı! düzensiz Akdeniz'de göç sorunu büyüyor
ABONE OL

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya'nın Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası açıklarında 8 metrelik bir göçmen teknesi battı.

Olaya müdahale eden İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığına ait devriye botu, aralarında Fildişi Sahili, Gine, Senegal ve Bangladeş'ten geldiği belirtilen 49 kişiyi kurtardı.

Kurtulanlar ifadelerinde, teknede başka kişilerin de bulunduğunu belirtti.

Teknenin batması sonucu kaybolanlar olduğu ancak sayılarının bilinmediği aktarılan haberde, düzensiz göçmenlerin her birinin bu geçiş için yaklaşık 650 ABD doları ödediği ifade edildi.

İtalya İçişleri Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülkeye yılbaşından bugüne kadar denizi aşarak gelen düzensiz göçmen sayısı 2 bin 268 oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı, 4 bin 963 idi.

ORTA AKDENİZ'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇ SORUNU

Akdeniz'in İtalya, Malta ile Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı resmi görevliler yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları (STK) kurtarıyor. Bu STK'ler, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliyede güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer, genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

  • göçmen kurtarma
  • Lampedusa olayı
  • düzensiz göç

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.