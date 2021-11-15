İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2021 Pazartesi / 10 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,0155
  • EURO
    11,4671
  • ALTIN
    599.437
  • BIST100
    1703.36
Dünya

Göçmenler Polonya sınır kapısına dayandı

Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki kişiler, kurdukları kampı terk ederek, toplu şekilde sınır geçiş noktasına geldi.

AA15 Kasım 2021 Pazartesi 15:04 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 15:04
ABONE OL

Belarus'un Grodno şehrindeki sınır boyunda, Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler, ormanlık alanda kendi kurdukları kamptan ayrıldı.

Çocuk ve kadınların da olduğu 2 bin civarındaki kişi, topluca Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktasındaki Polonya sınırı önünde toplandı. Kalabalık, burada oturarak bekleyişe geçti.

Dikenli tellerin yerlere serildiği sınır kapısında, Polonya güvenlik güçleri yoğun önlem aldı.

Belarus Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, sınırda bulunan göçmenlere yeni grupların geldiği, göçmenlerin yaklaşık 2 bin 100 kişi civarında olduğu bildirildi.

Sabah saatlerinden itibaren göçmenlerin "durumun olumlu sonuçlanmasını umarak" kamptaki çadırları, uyku tulumlarını ve kalın giysilerini topladığı aktarılan açıklamada, "Öğleye doğru kendileri organize olan göçmenler, büyük bir grup halinde Bruzgi sınır kontrol noktasına hareket etmeye başladılar. Göçmenler, barışçıl niyetlerini ve her duruma hazır olduklarını vurguluyorlar." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hareket eden grubun başında çocuk ve kadınlar olduğuna dikkat çekilerek, Belarus sınır görevlilerinin güvenlik ve düzeni sağladığı kaydedildi.

Belarus-Polonya sınırında 8 Kasım'dan bu yana, Avrupa'ya göçme arayışıyla Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan, aralarında önemli sayıda çocuk ve kadının bulunduğu 2 binin üzerinde kişi, ormanlık alanda kendi kurdukları kampta bekleyişini sürdürüyordu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.