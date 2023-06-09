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Dünya

Göçmenler Türk gemisini alıkoymuştu: İtalyan özel kuvvetleri harekete geçti

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalyan özel kuvvetlerinin, göçmenlerce alıkonulan bir Türk gemisini kurtarmak için gemiye müdahale ettiğini söyledi.

AA9 Haziran 2023 Cuma 20:53 - Güncelleme:
Göçmenler Türk gemisini alıkoymuştu: İtalyan özel kuvvetleri harekete geçti
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Crosetto, katıldığı bir forumda, Türkiye'den Fransa'ya giderken İtalya açıklarında müdahale edilen Türk gemisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Crosetto, "Napoli yakınlarında, kaçak göçmenler tarafından alıkonulan bir Türk gemisi var. Gemiye İtalyan özel kuvvetleri müdahale ediyor. Onlar, geminin kontrolünü tekrar ele aldılar ve mürettebatı serbest bırakıp kaçak göçmenleri etkisiz hale getirmeleri gerekiyor. Nasıl geliştiğini bilmediğimiz şekilde 15 kaçak göçmen var, bunlardan 2-3'ü silahlı. Bu kişiler, 22 mürettebatı alıkoyup Türk gemisinin kontrolünü ele geçirdi. Brindisi'de konuşlu özel kuvvetler, müdahale etti." ifadelerini kullandı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de söz konusu kaçak göçmenlerin hangi milletten olduğunun bilinmediği ve mürettebatın gemide kilitli bulunduğu bölmeden acil yardım çağrısı vermesi üzerine özel kuvvetlerin operasyon yaptığı belirtildi.

OLAY

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün saat 11.20'de DFDS Denizcilik ve Taşımacılık AŞ yetkililerinden Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine (AAKKM) gelen ihbarda, "Yalova'dan Fransa'nın Sete Limanı'na seyretmekte olan Türk bayraklı GALATA SEAWAYS isimli gemide yaklaşık 15 kaçak şahıs tespit edildiği, kaçakların gemi içinde ellerinde muhtemel kesici aletlerle dolaştıklarının kameralarla belirlendiği, gemi personelinin kendilerini yaşam mahalli ve makine dairesine kilitleyerek güvene aldıklarının bildirildiği" aktarılmıştı.

Açıklamada, gemi kaptanı ve şirket yetkilileriyle yapılan değerlendirme sonucunda, AAKKM tarafından MRSC Ajaccio (Fransa) ve MRCC Roma (İtalya) ile irtibata geçildiği, gemi şirketi yetkililerinin talebi ve MRCC Roma'nın onayı doğrultusunda İtalya'nın Napoli limanına doğru geminin seyrine karar verildiği belirtilmişti.

Açıklamada, "MRCC Roma tarafından gemi ile ilgili olarak talep edilen Gemi Güvenlik Planı dahil diğer dokümanlar kendilerine gönderilmiştir. Geminin, saat 17.00'de Napoli'ye varması planlanmakta olup, İtalyan emniyet birimlerince gemiye gerekli müdahale için planlama yapılmaktadır. Konu, Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızca takip edilmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

  • İtalya
  • İtalyan özel kuvvetleri
  • Türk gemisi

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