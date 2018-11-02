Göçmenlere karşı Afganistan modeli

Kasım’ın 6’sında düzenlenecek ara seçimler yaklaşırken, ABD Başkanı Donald Trump kamuoyu yoklamalarında geriden gelen Cumhuriyetçi Parti’yi güçlendirmek adına göç karşıtı tutumunu sertleştirdi. Honduras’tan yola çıkarak ABD’ye doğru ilerlerken El Salvador ve Guatemala’dan gelen katılımlarla sayıları 7 bini geçen göçmen konvoyunu durdurma kararlılığını tekrarlayan Trump, Meksika sınırına 15 bin asker göndereceğini duyurdu.

YAPTIRIM TEHDİDİ

Beyaz Saray’ın bahçesinde basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, ülkenin güney sınırına doğru ilerleyen göçmen konvoyunun ülkeye girişine izin vermeyeceklerini vurguladı ve “Sınır Kontrol güçleri ile Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza birliklerinin yanı sıra sınıra 10 ila 15 bin arasında asker göndereceğiz. Kimse sınırdan içeri girmeyecek. Bu kişilerin içeri girmesine izin vermeyeceğiz” dedi. Trump ayrıca, 7 bin göçmenin ABD-Meksika sınırına doğru yola devam etmesine izin veren Latin Amerikan ülkelerine yardımları kesmeyi ciddi şekilde düşündüklerini de kaydetti.

SİLAHLI LOJİSTİK DESTEK

ABD Başkanı’nın emriyle atılacak bu adım, son yıllarda Afganistan’ın ardından yapılan en fazla asker sevkiyatı olarak görülüyor. Resmi rakamlara göre ABD’nin Afganistan’da 15 bin, Irak’ta 5 bin 200, Suriye’de ise 2 bin askeri bulunuyor. Pentagon hafta sonuna kadar sınıra 5 bin 200 asker gönderileceğini belirtmişti. Sınırda halen 2 bin Ulusal Muhafız görev yapıyor. Gönderilecek askerlerin lojistik destek sağlaması öngörülüyor.