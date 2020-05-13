Gök gürültüsü, fırtına, düşen yıldırımlar... Koca dağ alev alev yandı

star.com.tr 13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:11 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:17

Hindistan'da son zamanlarda, düzensiz hava koşulları yağmurlarla birlikte şiddetli fırtınalara neden oluyor. 10 Mayıs Pazar günü Delhi, Uttar Pradeş, Pencap ve Himaçal Pradeş dahil birçok eyalette, şiddetli fırtına, şimşek ve yağmur görüldü.



Pazar günkü gök fırtına, özellikle mango yetiştiricileri için bilançoyu ağırlaştırdı.

Öte yandan, Pazar günü fırtınaya yakalanınca beraberindekilerle birlikle sığınacak yer bulan bir adamın çektiği görüntüler, fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi.

Uttar Pradeş'in Mahoba bölgesinde çekildiği belirtilen videoda, fırtına ve yağmurun ortasında yıldırımın düştüğü bir dağ, alev alev yanıyor.

star.com.tr