Gökdelen tutkusu rekor getirdi

Uzun Binalar ve Kentsel Yaşam Konseyi’nin 2018 verilerine göre, dünya genelinde 2018 yılında 200 metre ve üzerinde 143 gökdelen inşaa edildi. Toplam 88 gökdelen inşaasıyla Çin ilk sırada yer alıyor. Çin’in başkenti Pekin’deki Citic Tower, 2018 yılında tamamlanan dünyanın en uzun binası ünvanını aldı. 528 metre uzunluğundaki gökdelen 108 katlı. Gökdelen dünyanın en uzun 8’inci, Çin’in de en uzun dördüncü gökdeleni. İstatiksel veriler paylaşan statista.com’un verilerine göre, 2018 yılında yapılan en uzun ikinci gökdelen ise Vietnam’daki Ho Chi Minh kentinde bulunan 469.5 metre uzunluğundaki Vincom Landmark 81 adı verilen bina.