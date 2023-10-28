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Dünya

Gökyüzü maviliğini yitirdi! İsrail, Sderot'u hayalet şehre çevirdi

İsrail'in Filistinli sivillere yönelik sürdürdüğü hava saldırıları 22'nci gününde de devam ediyor. İsrail saldırıları sonucunda, Gazze Şeridi'ndeki Sderot kentinde gökyüzü maviliğini yitirerek toz bulutuyla kaplandı.

AJANSLAR28 Ekim 2023 Cumartesi 14:02 - Güncelleme:
Gökyüzü maviliğini yitirdi! İsrail, Sderot'u hayalet şehre çevirdi
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İsrail ordusu, gece boyunca Gazze'de özellikle şehir merkezi ve kuzeyde "şu ana kadarki en yoğun bombardıman" gerçekleştirdi. İsrail, telefon ve internet hatlarının tamamen kesildi. Sınırın İsrail tarafında zaman zaman tank hareketliliği görüldü. İsrail'in havadan düzenlediği saldırılar sonrası gökyüzünü toz ve sis bulutları kapladı.

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını aralıksız sürdürürken Gazze sınırından dumanlar yükseliyor.

İsrai, Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılarına ara vermeden devam ediyor. Dün akşam saatlerinde saldırılarını arttıran ve "Kara Kuvvetleri bu gece faaliyetlerini genişletecek" diyen İsrail, Gazze'yi sabah saatlerinde de vurmaya devam ediyor. İsrail'in Gazze sınırında bulunan Sderot kentinden Gazze tarafı görüntülendi. İsrail'in saldırılarında Gazze sınırından dumanlar yükseldi.

GAZZE GECE BOYUNCA BOMBALANDI

İsrail ordusu dün akşam önce karadan, daha sonra da savaş uçaklarıyla Gazze'nin kuzeyine saldırılarını yoğunlaştırdı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde 150 noktanın savaş uçaklarıyla hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, "Savaş uçakları bu gece Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 150 yer altı hedefini vurdu. Yer altı tünelleri ve altyapı hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

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