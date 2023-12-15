Times Of İsrail'in haberine göre savaş uçaklarından Gazze Şeridi'ne bir kez daha broşürler atıldı.

67 gündür bombaladığı Gazze halkından yardım isteyen İsrail söz konusu broşürlerde, Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Yahya Sinvar, kardeşi Muhammed Sinvar, Han Yunus Komutanı Rafa Salameh ve Muhammed Deif için para ödülü teklif etti.

Gazze'ye atılan el ilanlarında İsrail'in bir türlü bulamadığı Hamas'ın üst düzey yetkilisi Yahya Sinwar için 400 bin dolar ödül belirlediği görülüyor.

İsrail'in yıllardır peşinde olduğu ancak yakalayamadığı 'misafir' lakaplı Aksa Tufanı'nın başkomutanı Muhammed Deif için belirlenen ödül ise 100 bin dolar oldu.

Broşürlerde, güney tugayını komuta eden Muhammed Sinwar hakkında bilgi verecek kişilere 300 bin dolara kadar ödeme yapılacağı, Hamas'ın Han Yunus taburunun komutanı Rafa'a Salameh hakkında bilgi için ise 200 bin dolar verileceği belirtiliyor.

Broşürün en altında ise bilgi vermek isteyenlerin İsrail kanadına ulaşacakları iletişim numaraları ve adresleri yerleştirildi.

Ayrıca ihbarda bulunanlar için Gazze'den güvenli çıkış ve gizlilik sağlanacağı iddia edildi.