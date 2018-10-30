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Golikova: Rusya ile Çin, ABD yaptırımlarının üstesinden gelebilir

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya ve Çin’in ABD’nin yaptırımlarının üstesinden gelebilecek güce sahip olduğunu ifade etti.

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Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin’in ABD’nin yaptırımlarının üstesinden gelebileceğini söyledi. İki ülkenin bunu yapabilecek güce sahip olduğunu belirten Golikova, "Şunu söylemem gerekiyor ki, Çin ile olan stratejik ortaklığımız iki ülke üzerine uygulanan yaptırımlar üzerinden gelişiyor. İlişkilerimiz daha da güçlü olmalı. Bu yaptırımlar karşısında durabilecek bir yapı oluşturmalıyız" ifadelerini kullandı.
 

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