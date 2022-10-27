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Dünya

Goncharenko'dan ülkesine Kosova çağrısı

Ukraynalı milletvekili Oleksiy Goncharenko, ülkesinin bir an önce Kosova'nın bağımsızlığını tanıması çağrısında bulundu.

AA27 Ekim 2022 Perşembe 14:45 - Güncelleme:
Goncharenko'dan ülkesine Kosova çağrısı
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Kosova Meclisinde konuşma yapan Goncharenko, Kosova'nın tanınması için her gün çalışacağının güvencesini vererek "Sizinle Avrupa'ya gitmek için en iyisini yapacağız." dedi.

Kosova'nın bağımsızlığının Yugoslavya'nın rüyasını, Ukrayna'nın bağımsızlığının da Rus İmparatorluğunun rüyasını sonlandırdığını dile getiren Goncharenko, "Ukrayna, Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımalı çünkü siz bunun için savaştınız. Bu konuda size yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. Kosova Avrupa'dır, buna inanıyorum ve bunu birlikte tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kosova ile Ukrayna'nın aynı ortak değerleri paylaştığını, aynı zamanda bu değerlere tehdit oluşturanlara karşı çıkmada birlikte olduklarını kaydeden Goncharenko, Kosova'nın başvurduğu Avrupa Konseyine tam üyeliği için koşulsuz destek sözü verdi.

Goncharenko ayrıca Rusya'nın Batı Balkanlar'ı istikrarsızlaştırmaya çalışması hakkında daha temkinli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını 17 Şubat 2008'de ilan eden Kosova'yı 117 ülke tanıyor. Ukrayna henüz Kosova'nın bağımsızlığını tanımadı.

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