Gönüllü sağlık ekiplerinden Ukrayna'da yaralı askerlere tıbbi destek

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaş devam ederken, şiddetli çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesinde gönüllü "Gospitalyeri" Tıbbi Taburu faaliyet gösteriyor.

Gece gündüz nöbet tutan taburun sağlık ekipleri, talep doğrultusunda yola çıkarak cephe yakınındaki bölgelere ulaşıyor ve çatışmalarda yaralanan Ukraynalı askerleri, ambulans haline getirilen yataklı otobüsle tahliye ediyor.

Askerleri Ukrayna'nın büyükşehirlerindeki hastanelere ulaştıran sağlık uzmanları, yolculuk esnasında yaralılara gerekli tıbbi desteği sağlıyor.

Ukrayna'da savaşın başlamasından itibaren bölgede bulunan AA ekibi, gönüllü sağlık ekiplerinin yaralı askerlerin tahliye sürecindeki faaliyetlerini başından sonuna kadar takip ederek görüntüledi.

"İNSANİ YARDIM HİZMETİ DE VERİYORUZ"



Soyadını vermek istemeyen sağlık uzmanlarından Olga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gospitalyeri" Tıbbi Taburunun, Ukrayna Parlamentosu (Verhovna Rada) üyesi Yana Zinkeviç tarafından 2014'te kurulduğunu söyledi.

Taburdaki ekiplerin cephe hattı boyunca faaliyet gösterdiğini dile getiren Olga, "Yaralı askerlerin cepheden tahliye sürecinin tüm aşamalarında varız. İnsani yardım hizmeti de veriyoruz." dedi.

Olga, taburda 600'e yakın kişinin yer aldığını belirterek, "Otobüste 5 kişilik gruplarla çalışıyoruz. Herkes kendi rolünü ve burada neden olduğunu biliyor. Belirli bir noktada bulunuyoruz. Cephe yakınındaki stabilizasyon merkezinden yaralı askerlerin tahliye edilmesi gerektiğinde bize bilgi geliyor ve ekiple yola çıkıyoruz. Otobüste 6 yatak ve 4 sandalye var. Bazen daha fazla yaralı alabiliyoruz. Hareket halindeyken yaralılara durumlarına göre gerekli tıbbi desteği sağlıyoruz. Askerleri hastanelere ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Savaş başladığında gönüllü olarak askerler için malzeme ve para topladığını anlatan Olga, şöyle devam etti:

"Sonra askerlere tıbbi destek alanında kendimi geliştirmeye başladım. Biyoloğum. Sağlık alanında yararlı olabileceğimi anladım. Sağlık alanında daha fazla askere yardımcı olmak için taktik tıbbi eğitim gördüm. Tıbbi desteğin ne şekilde sağlandığını öğrendim. Böylece tıbbi taburda çalışmaya başladım. Ukrayna'da yaşıyorsan ve burada kalmayı tercih ediyorsan, ülkene yardımcı olmak için elinden geleni yapmalısın. Bu yardımlar maddi destek veya cephe hattında destek şeklinde olabilir."

"Feb" kod adlı doktor da tahliye ettikleri yaralı askerlerin durumu hakkında bilgi vererek, "Çeşitli yaralar almış askerleri tahliye ediyoruz. Yaralıların durumu stabil. Bu askerler, cephe hattının yakınlarındaki merkezlerde ameliyat edildi. Şimdi de bunları güvenli bölgelere tahliye ediyoruz. Yolda askerlere gerekli tıbbi desteği sağlıyor, durumlarını takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.