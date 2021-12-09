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Dünya

Google, 2 Rus vatandaşı için dava açtı

Google, uzun zamandır Windows işletim sistemli bilgisayarlarda Google hizmetlerini etkileyen Glupteba adlı 'botnet'in arkasında olduğu düşünülen iki Rusya vatandaşına ve ismi bilinmeyen 15 şahsa karşı dava açtı.

AA9 Aralık 2021 Perşembe 00:51 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 02:35
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New York Güney Bölgesi Mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde, siber suçlu oldukları öne sürülen Dmitry Starovikov ve Alexander Filippov'un yanı sıra ismi bilinmeyen 15 kişinin Rusya'dan yönettiği Glupteba ağına ilişkin iddialara yer verildi.

Dilekçede söz konusu ağın, sızdığı Windows bilgisayarlar üzerinden kişisel hesapların çalınması ve üçüncü taraflara satılması, kredi kartı bilgilerinin satılması, söz konusu bilgisayarlarda görüntülenmek üzere reklam satışı ve bilgisayarlara erişimin siber suçlulara satışı gibi yasa dışı işlemler yürüttüğü iddia edildi.

Dilekçede, söz konusu "botnet"in 2011'den beri en az 1 milyon bilgisayarı etkilediği belirtildi.

Google'ın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, teknoloji şirketinin böylece ilk kez blok zinciri tabanlı bir "botnet"e dava açtığı vurgulandı. Açıklamada, bu davanın bir örnek teşkil ederek benzer ağlar için caydırıcı olacağının umulduğu ifade edildi.

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