Google Kamu Politikası Başkanı Colin McKay: Kanada seçimleri öncesinde siyasi reklamları kabul etmeyeceğiz

Konuyla ilgili açıklama yapan Google Kamu Politikası Başkanı Colin McKay, “Google, 2019 federal seçim kampanyası süresince Kanada hükûmetinin aralık ayında çıkardığı seçimler için katı şeffaflık yasası (Bill C-76) tarafından düzenlenen reklamları kabul etmeyecek.” diye konuştu.

McKay, “Haber okuryazarlığı programlarını desteklemeye ve insanları seçim ile ilgili yararlı bilgilere yönlendirmeye yönelik çabalarımıza odaklanıyoruz.” dedi.

YouTube dahil, gelişmiş arama sonuçları ve platformlar gibi diğer Google hizmetleri de kampanya süresince siyasi reklamlara yer vermeyecek.

Kanada federal seçimleri Ekim 2019’da yapılacak.