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Dünya

Google ne yapmaya çalışıyor? Yunan'ı gizledi Türk üssünü ifşa etti

ABD'li arama motoru Google'ın haritalar uygulamasında Türkiye'nin askeri üslerini buzlamadığı ortaya çıktı. Aynı uygulamada Yunanistan dahil Avrupa ülkelerindeki askeri üsler buzlu şekilde yer alıyor.

Akşam Gazetesi5 Ekim 2022 Çarşamba 08:27 - Güncelleme:
Google ne yapmaya çalışıyor? Yunan'ı gizledi Türk üssünü ifşa etti
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ABD'li Google Earth, Türkiye'nin askeri üs ve tesislerini sansürsüz şekilde yayınlıyor. Görüntülerde Türkiye'nin stratejik uçak ve gemileri net bir şekilde görülüyor, askeri üs ve tesislerin yerleşimi tüm ayrıntılarıyla gösteriliyor. Ancak aynı harita Yunanistan'a çevrildiğinde askeri üs ve tesislerin net bir şekilde sansürlendiği görünüyor. Bunlar arasında ABD'nin Yunanistan'da kullandığı Suda Deniz Üssü de bulunuyor.

Google bu sansürü Avrupa'daki birçok ülke ve İsrail için de uyguluyor, Rusya'ya ise uygulamıyor. Rusya merkezli internet servisi Yandex'in ise Türkiye'nin askeri üs ve tesislerini sansürlediği görülüyor.

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