star.com.tr 01 Mart 2021 Pazartesi 20:46 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 20:46

Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, Avrasya Ekonomik Birliği'nin ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün güçlendirilmesi ve Rusya ile "anlaşmazlık içinde olan" eski Sovyet cumhuriyetleriyle ilişkilerin düzeltilmesi çağrısında bulundu.

Gorbaçov, Rus haber ajansı TASS'a verdiği demeçte, "Avrasya Ekonomik Birliği ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü var. Bu örgütler güçlendirilmeli ve şu anda anlaşmazlık içinde olduğumuz cumhuriyetlerle ilişkileri düzeltmek için her türlü çaba gösterilmelidir. Böyle bir program hayati derecede gereklidir." ifadelerini kullandı.

Gorbaçov, birçok kez Sovyetler Birliği'nin "modernize edilmesi ve yeniden düzenlenmesi ve cumhuriyetlere geniş haklar ve gerçek egemenlik verilmesi koşuluyla" korunabileceğini belirttiğini hatırlattı.

Mihail Gorbaçov, 2 Mart'ta 90 yaşına giriyor.

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