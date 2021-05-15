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Dünya

Görenler bir daha dönüp bakıyor! Üç gözlü...

İngiltere Kuzey Galler'de alnında bir gözü daha olan inek dünyaya geldi. Veteriner Hughes,'Dışarıdan bakıldığında fazladan göz güzel görünüyor, göz kapakları, kirpikleri var ve sanki bir tür kayganlaştırıcı salgılanıyormuş gibi nemli' dedi.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 12:19 - Güncelleme: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 12:19
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İngiltere Kuzey Galler'deki bir çiftlikte bulunan inek alnının ortasında üçüncü bir gözle doğdu.

Veteriner Malan Hughes, Jake Jones'un Gwynedd'deki çiftliğinde verem ile ilgili sığırları test ederken üç gözlü buzağıyla karşılaştı.

Hughes, yılda yaklaşık üç bin buzağı yetiştirdiğini, ancak üç gözlü inek gibi bir olayla hiç karşılaşmadığını söyledi.

Hughes, anormal ek göze rağmen, ineğin diğer buzağılarla aynı şekilde davrandığını söyledi

TRT Haber'in derlediği habere göre, veteriner Hughes,"Dışarıdan bakıldığında fazladan göz güzel görünüyor, göz kapakları, kirpikleri var ve sanki bir tür kayganlaştırıcı salgılanıyormuş gibi nemli" dedi.

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