Görenleri şaşırttı! Tam 2 bin 350 kilo

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geleneksel olarak düzenlenen balkabağı yetiştirme yarışmasında bu senenin galibi ABD'nin Minnesota eyaletinden Travis Gienger oldu. Gienger'ın yetiştirdiği bal kabağı büyüklüğü ve ağırlığıyla görenleri şaşırttı.
"Tiger King" adlı 2.350 kiloluk bal kabağının sahibi Gienger, ödül olarak 16.450 dolar kazandı.
Yarışma yetkililerine göre "Tiger King" bu yıl Kuzey Amerika'da yetiştirilen en ağır bal kabağı rekorunu kırdı.
Yarışmayı kazandığı için gurur duyduğunu söyleyen Gienger, yeni rekoru kırma girişimi için önümüzdeki yıl yarışmaya tekrar girip girmeyeceği konusunda kararsız olduğunu belirtti.