Görenleri şaşırttı! Tam 2 bin 350 kilo

star.com.tr 19 Ekim 2020 Pazartesi 21:17 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 21:17

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geleneksel olarak düzenlenen balkabağı yetiştirme yarışmasında bu senenin galibi ABD'nin Minnesota eyaletinden Travis Gienger oldu. Gienger'ın yetiştirdiği bal kabağı büyüklüğü ve ağırlığıyla görenleri şaşırttı.



"Tiger King" adlı 2.350 kiloluk bal kabağının sahibi Gienger, ödül olarak 16.450 dolar kazandı.



Yarışma yetkililerine göre "Tiger King" bu yıl Kuzey Amerika'da yetiştirilen en ağır bal kabağı rekorunu kırdı.

Yarışmayı kazandığı için gurur duyduğunu söyleyen Gienger, yeni rekoru kırma girişimi için önümüzdeki yıl yarışmaya tekrar girip girmeyeceği konusunda kararsız olduğunu belirtti.



star.com.tr

ABD'de her yıl 12 Ekim'de Amerika kıtasını keşfeden İtalyan kaşif Kristof'u anmak için Kolomb Günü düzenleniyor1974'ten beri her Kolomb Günü'nde yetiştiriciler, bal kabağı tartısında başlık ve para ödülü için rekabet etmek üzere ülkenin dört bir yanından katılım göstererek Half Moon Körfezi'nde toplanıyor.