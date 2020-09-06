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Dünya

Görev süresi sona eren ABD'li komutan terör örgütü PKK/YPG'ye destek veremeyeceği için ağladı

Her fırsatta terör örgütü PKK/YPG'ye destek veren ve görev süresi sona eren ABD'li komutanı terör örgütüne destek veremeyeceği için ağladı.

DHA06 Eylül 2020 Pazar 14:52 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 14:52
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Terör örgütlerine desteğini esirgemeyen ABD'nin görev süresi sona eren komutanı bir skandala daha imza attı. DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins’in sözcülük görevi sona erdi. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı terör örgütü YPG'nin Sözcüsü terörist Mustafa Bali ile basın toplantısı düzenleyen Caggins, veda konuşması sırasında ağladı.

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Caggins aynı zamanda görev süresinin uzatılmasını istediğini ama uzatılmadığını ifade etti. Görevi sona erdiği için ağlayan Amerikalı komutana, terör örgütü tarafından ödül verildi. Caggins. terör örgütüne destek veremeyeceği için çok üzüldüğünü söyledi.

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