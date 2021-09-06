Göreve geldikten 2 hafta sonra aniden öldü

star.com.tr 6 Eylül 2021 Pazartesi 10:37 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 10:38

Federal Dışişleri Bakanlığı, yeni atanan Almanya'nın Çin büyükelçisi ve Şansölye Angela Merkel'in yakın müttefiki ve üst düzey dış politika danışmanı Jan Hecker'ın 54 yaşında öldüğünü duyurdu.



Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yaptığı kısa açıklamada, "Almanya'nın Çin Büyükelçisi'nin ani ölümünü derin bir üzüntüyle öğrendik." ifadelerini kullandı.

Diplomatın ani ölümünün nedeni henüz açıklanmadı. Reuters'a konuşan kaynaklardan biri, Hecker'ın geçen Cuma günü Pekin'deki evinde düzenlediği bir etkinlik sırasında "mutlu ve iyi" gördüğünü söyledi.

Dışişeri, daha fazla yorum yapmayı reddederek, "Şu anda iyi dileklerimiz ailesi ve ona yakın insanlarla birlikte.' açıklamasında bulundu.

Hecker'ın itimatnamesi, Çinli yetkililer tarafından sadece iki hafta önce, 24 Ağustos'ta kabul edildi. Alman büyükelçiliği, Çin'e 14. büyükelçisini tanıtırken, asıl amacının "Almanya-Çin ilişkilerinin, her iki ülke halkının çıkarları için uzun vadeli ve istikrarlı gelişimini sağlamak" olacağını duyurmuştu.

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