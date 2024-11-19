Göreve gelir gelmez ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptı

Elçilikte düzenlenen anma törenine, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Olexandr Mischenko ve çok sayıda büyükelçi katıldı.

Tören, Ukrayna milli marşı ve saygı duruşu ile başladı.

Daha önce Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi görevinde de bulunan Mischenko, törende yaptığı konuşmada, yeni görevinde ilk yurt dışı ziyaretinin Türkiye olmasından memnuniyet duyduğunu söyleyerek, Rusya'nın 1000 gün önce Ukrayna'ya karşı harekete geçtiğini belirtti.

Ukrayna halkının "kararlılık ve cesareti"nin yanı sıra uluslararası desteğin Rusya'nın planlarının gerçekleşmesine izin vermediğini vurgulayan Mischenko, "Aradan geçen 1000 gün boyunca Rusya cephelerde daha da ilerlemeye, Ukraynalı sivilleri öldürmeye ve sakat bırakmaya, çocuklarımızı zorla Rusya'ya sürmeye ve Ukrayna devletini ve ulusunu haritadan silmeye çalıştı." ifadesini kullandı.

Mischenko, Ukrayna'nın, Rusya'nın cephedeki ilerleme çabalarına direnmeyi sürdürdüğünü belirterek, Şubat 2022'den bu yana Rusya'nın telafisi olmayan kayıplar yaşadığını söyledi.

Ülkesinin, Rusya'nın küresel dezenformasyon kampanyasına rağmen kendisini savunmaya devam edeceğini vurgulayan Mischenko, törene katılan davetlilere, ülkesinin yanında oldukları için teşekkür etti.

Ossowski de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1000. günü vesilesiyle düzenlenen törene katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Savaşın "küresel güvenliğe sürekli bir tehdit" haline geldiğini söyleyen Ossowski, "Bu yıl, Ukrayna'nın savaşla girdiği 3. kış mevsimi ve Rusya da bunu en zor kış yapmaya çalışıyor." dedi.

Ossowski, Rusya'nın ekim ayında Ukrayna'ya 1300'den fazla insansız hava aracı gönderdiğini ifade ederek, bu saldırılarla milyonlarca Ukraynalıların tarifsiz acılar ve kayıplar yaşadığını aktardı.

Törende konuşan Büyükelçi Bodnar da savaşın 1000. gününde Dışişleri Bakan Yardımcısı Mischenko'yu Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Ukrayna'ya verilen destek için törene katılanlara teşekkür eden Bodnar, bu desteğin aynı zamanda "özgürlüğe, demokrasiye ve barışın temel değerlerine verildiği" anlamına geldiğini söyledi.

Konuşmaların ardından davetliler, Pictoric İllüstratörler Kulübü üyeleri olan Ukraynalı illüstratörler tarafından düzenlenen, "Ukrayna'yı destekleyin" adlı poster sergisini gezdi.