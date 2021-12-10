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Dünya

Göreve gelir gelmez tehditler savurdu: Ağır bedel ödeyecekler

Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Baerbock, 'Rusya, Ukrayna devletinin yeniden ihlalinde yüksek siyasi ve ekonomik bedel ödeyecek.' dedi.

Sputnik10 Aralık 2021 Cuma 09:12 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 09:12
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Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ilk yurt dışı gezisini gerçekleştirdiği Fransa'da düzenlenen basın toplantısında, "Rusya, Ukrayna devletinin yeniden ihlalinde yüksek bir siyasi ve ekonomik bedel ödeyecek. Çözümleri ancak diplomatik yoldan bulabiliriz" dedi.

Almanya'da 16 yıllık Angela Merkel döneminin sona ermesinin ardından kurulan koalisyon hükümetinin Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ilk yurt dışı gezisini Fransa'ya gerçekleştirdi.

Sputnik'in haberine göre, Bakan Baerbock, başkent Paris'te Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısına katıldı. Baerbock, Rusya'yı komşu Ukrayna'ya karşı herhangi bir militarist harekette bulunursa "yüksek siyasi ve ekonomik bedel" ödeyeceği konusunda uyardı.

Baerbock, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği bizim için müzakereye açık değil" diyerek önceliğin 'askeri bir tırmanışı' önlemek olması gerektiğini kaydetti.

Baerbock, "Rusya, Ukrayna devletinin yeniden ihlalinde yüksek bir siyasi ve ekonomik bedel ödeyecek. Çözümleri ancak diplomatik yoldan bulabiliriz ve ikimiz de (bu konuda) kişisel olarak bu konuyla ilgilenmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

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