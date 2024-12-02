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Dünya

Göreve gelir gelmez Türkiye mesajı verdi: Kilit bir ortak ülke

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından AB'nin gelecek 5 yılında söz sahibi olacak üst yönetim işbaşı yaptı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun yeni dönem sözcülerinden Arianna Podesta, 'Türkiye kilit bir ortak ve bir aday ülke olmaya devam ediyor.' dedi.

AA2 Aralık 2024 Pazartesi 17:09 - Güncelleme:
Göreve gelir gelmez Türkiye mesajı verdi: Kilit bir ortak ülke
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun yeni dönem sözcülerinden Arianna Podesta, yeni dönemde Türkiye ile ilişkilerle ilgili sorusunu cevapladı. Podesta, Türkiye'nin kilit bir ortak ülke olduğunu söyledi.

Haziran ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından dün, AB'nin gelecek 5 yılında söz sahibi olacak üst yönetim işbaşı yaptı.

AB Komisyonunun yeni sözcüleri gazetecilerle ilk kez bir araya geldi. Yeni ekip kendini tanıtmasının ardından, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

AB Komisyonunun yeni Başsözcüsü Paula Pinho, yardımcısı da Podesta oldu. Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcülüğünü Anitta Hipper ile Anouar El Anouni birlikte üstlendi.

AB Komisyonu'nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından sorumlu yeni sözcülüğüne de Guillaume Mercier getirildi.

AA muhabirinin yeni dönemde Türkiye ile ilişkilerle ilgili sorusunu cevaplayan Podesta, "Türkiye kilit bir ortak ve bir aday ülke olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

  • AB Komisyonu
  • Avrupa Parlamentosu
  • Türkiye Kilit Ortağı

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