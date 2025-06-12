Görüntüler büyük tepki topladı! ABD'li Senatör Padilla'ya polis şiddeti kamerada

Padilla, Bakan Noem'in düzenlediği basın toplantısında çıkan arbede sırasında gözaltına alınarak kelepçelendi.

Padilla'nın ofisi tarafından servis edilen videoda, Senatörün kürsüye yaklaştığı ve Noem'in Los Angeles'ta federal kolluk kuvvetlerinin göçmenlere yönelik uyguladığı şiddeti anlattığı görülüyor.

Ardından salondan uzaklaştırılan Padilla'nın yere yatırıldığı ve kollarının arkadan kelepçelendiği görüldü.

Senato Azınlık Chuck Schumer ise Padilla'nın Senato salonunda gördüğü muameleye tepki göstererek, "Midemi bulandıran bir şey gördüm. Bir Amerika Birleşik Devletleri Senatörünün kötü muamelesi, neler olup bittiğine dair acilen cevaplara ihtiyacımız var" dedi.