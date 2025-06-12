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Dünya

Görüntüler büyük tepki topladı! ABD'li Senatör Padilla'ya polis şiddeti kamerada

Demokrat Parti Kaliforniya Senatörü Alex Padilla, Los Angeles'ta Başkan Donald Trump'ın göçmenlere yönelik toplu sınır dışı etme girişimleri nedeniyle şehirde devam eden gösterilere ilişkin basın toplantısı düzenleyen İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in açıklamalarını böldüğü için polis tarafından zorla salondan atıldı.

HABER MERKEZİ12 Haziran 2025 Perşembe 22:01 - Güncelleme:
Görüntüler büyük tepki topladı! ABD'li Senatör Padilla'ya polis şiddeti kamerada
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Padilla, Bakan Noem'in düzenlediği basın toplantısında çıkan arbede sırasında gözaltına alınarak kelepçelendi.

Padilla'nın ofisi tarafından servis edilen videoda, Senatörün kürsüye yaklaştığı ve Noem'in Los Angeles'ta federal kolluk kuvvetlerinin göçmenlere yönelik uyguladığı şiddeti anlattığı görülüyor.

Ardından salondan uzaklaştırılan Padilla'nın yere yatırıldığı ve kollarının arkadan kelepçelendiği görüldü.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİLER BÜYÜYOR

Senato Azınlık Chuck Schumer ise Padilla'nın Senato salonunda gördüğü muameleye tepki göstererek, "Midemi bulandıran bir şey gördüm. Bir Amerika Birleşik Devletleri Senatörünün kötü muamelesi, neler olup bittiğine dair acilen cevaplara ihtiyacımız var" dedi.

  • göçmenler
  • senatör

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