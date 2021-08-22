AA 22 Ağustos 2021 Pazar 14:17 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 14:30

Gulf Today gazetesinin haberine göre, Pentagon Sözcüsü John Kirby, sosyal medyada Kabil'de havalimanında bir duvarın üzerinden geçirilirken görüntülenen bebeğin durumu hakkında bilgi verdi.

Kirby, "Bahsi geçen görüntüde, bebeğin ailesi askerlerden hasta olduğu için bebeğe bakmalarını istedi." dedi.

Bunun üzerine, bir askerin duvarın üzerinden uzanarak bebeği aldığını ve tedavi için götürdüğünü aktaran Kirby, tedavinin ardından bebeğin ailesine teslim edildiğini kaydetti.

Kirby, ABD askerinin bu tutumunu "bir merhamet eylemi" olarak nitelendirdi.

Sosyal medyada yayılan videoda, Amerikalı bir askerin dikenli tellerle çevrili bir duvarın üzerinden uzanarak bir bebeği aldığı ve korumalı yerleşkeye taşıdığı görülüyor.