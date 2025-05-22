ABD'nin önde gelen savunma yüklenicilerinden General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI), Suudi Arabistan'a 200 adet MQ-9 insansız hava aracı (İHA) satmak için görüşme yapıldığını duyurdu. Yabancı basında yer alan habere göre bu anlaşmanın, Krallığın savunma yeteneklerini önemli ölçüde yeniden şekillendirebileceği ve ABD'nin Körfez bölgesindeki nüfuzunu artıracağı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez'e yaptığı son ziyarette vurguladığı 142 milyar dolarlık kapsamlı savunma paketinin bir parçası olan görüşmeler, ABD-Suudi Arabistan savunma ilişkilerinde kritik bir aşamayı temsil ediyor.

GA-ASI sözcüsü C. Mark Brinkley'e göre, potansiyel satış, Suudi Arabistan'ın istihbarat, gözetleme, keşif ve saldırı yeteneklerini geliştirmek için tasarlanmış MQ-9B SkyGuardian ve SeaGuardian varyantlarının bir karışımını içeriyor. Yabancı basında yer alan haberde, Suudi Arabistan'ın gelişen jeopolitik dinamikler nedeniyle İHA tedarikçilerini çeşitlendirmeye çalışmasıyla stratejik bir adım attığı vurgulandı.

MQ-9 Reaper'ın gelişmiş bir yinelemesi olan MQ-9B, çok yönlülüğü ve savaşta kanıtlanmış performansıyla tanınan modern insansız hava sistemlerinin temel taşıdır. 36 fit uzunluğunda ve 66 fit kanat açıklığına sahip olan MQ-9B, tam yüklendiğinde yaklaşık 12.500 pound ağırlığındadır.

Honeywell TPE331-10 turboprop motoruyla çalışan İHA, saatte yaklaşık 230 mil seyir hızına ulaşıyor ve 50.000 feet'e kadar irtifalarda çalışabiliyor. 30 saati aşan bir dayanıklılık süresine sahip olan İHA, uzun süreli görevler için donatılmış ve bu da onu Suudi Arabistan'ın geniş kıyı şeridi ve sınır bölgeleri gibi geniş alanlarda kendini sürekli gözetleme için ideal hale getiriyor.

MQ-9B'nin 3.850 poundluk yük kapasitesi, Hellfire füzeleri, Paveway lazer güdümlü bombalar ve kilometrelerce öteden hedefleri hassas bir şekilde tespit edebilen Çok Spektral Hedefleme Sistemi gibi gelişmiş elektro-optik/kızılötesi sistemler de dahil olmak üzere çeşitli sensörler ve mühimmatlar taşımasına olanak tanıyor.

Suudi Arabistan'ın MQ-9B'ye olan ilgisi, sürekli tehditlerle işaretlenmiş bir bölgede deniz ve sınır güvenliğini artırmaya yönelik stratejik ihtiyacını yansıtmaktadır. Krallığın Kızıldeniz ve Basra Körfezi boyunca uzanan 2.640 millik kıyı şeridi, ekonomisinin önemli bir bölümünü oluşturan petrol ve gaz ihracatı için kritik öneme sahiptir.

Yabancı basında yer alan haberde, Suudi Arabistan insansız sistemlerinin Batılı olmayan tedarikçilerden, özellikle Çin ve Türkiye'den temin ettiği ifade edildi. Bu kapsamda Krallık'ın 2014'te, Çin yapımı CH-4 İHA'larını satın aldığı ve ardından Wing Loong II sistemleri için ek siparişler verdiği ifade edildi.

Daha yakın zamanda ise Suudi Arabistan'ın, iki ülke arasındaki en büyük savunma sözleşmesi olarak tanımlanan Akıncı savaş uçakları için Baykar ile çığır açan bir savunma anlaşması imzaladığı ifade edildi.