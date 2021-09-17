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Dünya

Gözdağı verdiler! Füzeler bu kez trenden ateşlendi

Kuzey Kore balistik füze denemesinde ilginç bir yönteme başvurdu. Trenden balistik füze fırlatan Kuzey Kore, deneme anlarının görüntüsünü paylaştı.

TRT Haber17 Eylül 2021 Cuma 10:18 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 10:18
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Kuzey Kore, son füze denemesinde farklı bir yönteme başvurdu ve trenden balistik füze fırlattı.

Füzenin fırlatılış görüntülerini de paylaşan Kuzey Kore, 800 kilometre uzaktaki bir deniz hedefinin isabetli bir şekilde vuruldunuu duyurdu.

Dün de 2 füze fırlattılar

TRT Haber'in haberine göre, Kuzey Kore'nin dün ülkenin doğu kıyılarından iki füze fırlattığı açıklanmıştı.

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin denediği tahmin edilen "balistik füzenin" Japonya'nın yetki alanlarına düşmediğini açıklamıştı.

Füze denemelerinin ABD ve Güney Koreli diplomatların Tokyo'da gerçekleştirdiği "Kuzey Kore" konulu zirvenin hemen ardından yapılması dikkat çekti.

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