Gözlem noktası terör projesi

Türkiye’nin Fırat’ın doğusunu terör örgütü YPG/PKK’dan temizleme kararlılığı ve bölgedeki terör mevzilerine top atışları sonrası taşeronunu koruma telaşına kapılan ABD’nin ‘gözlem noktaları’ oyunu deşifre oldu. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in “Türkiye’nin kaygılarını gidermeye yönelik Suriye’nin kuzeyine gözlem noktaları kuracağız” açıklamasının altından yeni bir terör kalkanı projesi çıktı. Pentagon ile YPG arasında yapılan anlaşmaya göre sınırın 5 farklı noktasına kurulacak gözlem noktalarında teröristler de ABD askerleri ile birlikte görev yapacak.

5 YER BELİRLENDİ

Londra merkezli Arap gazetesi Şark’ul Avsat’a konuşan YPG/PKK’ndan üst düzey bir terörist, Washington yönetiminin Fırat’ın doğusunda Türkiye’den teröristlere yönelik saldırıları önlemek amacıyla gözlem noktaları kurmaya başladığını söyledi. Ayn El Arab’da 2, Tel Abyad’da da 3 gözlem noktası kurulmaya başladığını aktaran YPG’li terörist, Resulayn, Amuda ve Derbesiye’de de benzer merkezlerin inşa edileceğini dile getirdi. İsmi gizli tutulan örgüt üyesi ayrıca, söz konusu gözlem noktalarında YPG’li teröristlerin de yer alacağını kaydetti. Arap gazetesine demeç veren terörist ayrıca, Pentagon ile örgüt arasında bir yıllık bir sözleşme imzalandığını ve gözlem noktalarının müzakere sonucu belirlendiğini aktardı.

DEAŞ’a esir düştüler! Suriye’de sözde DEAŞ’la savaşması için ABD tarafından silahla donatılan terör örgütü YPG/PKK, Deyr ez-Zor’da ağır bir darbe yedi. DEAŞ’lı teröristler kentin doğusunda yer alan YPG işgalindeki Bahra kasabasına gece baskını düzenledi. Çıkan çatışmalarda YPG’nin paravanı Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) 24 terörist hayatını kaybederken, 10’u da terör örgütü DEAŞ’ın eline esir düştü. Yerel kaynaklar, baskın nedeniyle YPG’nin Bahra kasabasını DEAŞ’a kaptırdığını ifade etti.

30 BİN KİŞİLİK TERÖR ORDUSU KURACAK

Arap basınına konuşan YPG’li terörist ayrıca, 30 bin kişilik yeni bir terör ordusu kurulacağını ifade etti. YPG’li terörist, “ABD askerleri 30 bin yeni SDG’liyi eğiterek silahlandıracak. Bu güç, DEAŞ’ın uyuyan hücreleri ve Suriye’deki İran askeri varlığına karşı mücadele yürütecek” dedi. Terörist ayrıca, ABD ile YPG arasındaki anlaşmanın 2019 yılı sonunda uzatılabileceğine dikkat çekti.