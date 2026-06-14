Gözler kritik anlaşmada! Trump'tan İsrail'e ''Barışı mahvetmeyin'' mesajı

Katar heyetinin İran ile ABD arasında arabuluculuk kapsamında diplomatik süreçteki son gelişmeleri ele almak üzere başkent Tahran'a geldiği bildirildi.

Tahran'da üst düzey İranlı yetkililerle görüşen Katar heyeti, ABD ile yürütülen diplomatik süreçle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran'ın bugün yeni bir anlaşma imzalayacağını açıkladı. Trump, anlaşmanın Tahran'ın nükleer silah edinmesini engelleyeceğini ve Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz trafiğine yeniden açılmasını sağlayacağını öne sürdü.

Trump, sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social'da dün akşam yaptığı paylaşımında, İran'ın "artık nükleer silah istemediğini ve satın alma, geliştirme ya da başka herhangi bir yolla nükleer silaha sahip olmayacağını" söyledi.

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor ve imzanın hemen ardından Hürmüz Boğazı TÜM gemilere AÇILACAK. İran ile ilişkimiz, önceki yönetimlerin sahip olduğundan çok daha farklı ve çok daha iyi bir noktada... Umarım bu süreç hızlı, kolay ve sorunsuz şekilde ilerler. Eğer ilerlemezse, umarım bir daha asla kullanmak zorunda kalmayacağımız nihai bir alternatifimiz var."

İran, ABD ve arabulucu ülkeler ise daha önce dün yaptıkları açıklamalarda, Orta Doğu'da üç aydır devam eden savaşı sona erdirecek ön barış anlaşmasının günler içinde imzalanabileceğini belirtmişti. Ancak taraflar anlaşmanın zamanlaması ve içeriği konusunda farklı açıklamalar yaptı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İslamabad'ın 24 saat içinde elektronik imzaya hazırlanacağını, ardından gelecek hafta teknik düzeyde görüşmeler yapılacağını söyledi.

Şerif sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiç olmadığımız kadar bir barış anlaşmasına yakınız. Bu tarihi barış anlaşmasının kalıcı barış için güçlü bir temel oluşturacağından eminiz" ifadelerini kullandı.

Ancak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi daha temkinli bir açıklama yaptı.

Bekayi, "Mutabakat zaptının imzalanacağı kesin tarihi bekleyip görmemiz gerekiyor. Ancak bu tarih yarın olmayacak. Önümüzdeki günlerde gerçekleşme ihtimali göz ardı edilemez" dedi.

İRAN BASINI: NİHAİ KARAR VERİLMEDİ

İran'ın, ABD ile imzalanması muhtemel mutabakat zaptına ilişkin teknik, siyasi ve hukuki incelemelerini sürdürdüğü ve henüz nihai kararın verilmediği belirtildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının, müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Tahran'ın mutabakat zaptına ilişkin henüz nihai bir sonuca ulaşmadığı ve incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

Haberde, değerlendirmelerin teknik, siyasi ve hukuki yönden devam ettiği, İran'ın mutabakat zaptına ilişkin kararını ulusal çıkarların korunması, kırmızı çizgilerin muhafaza edilmesi ve gerekli güvencelerin sağlanması çerçevesinde alacağı vurgulandı.

TRUMP, İSRAİL'İN LÜBNAN'A DAHA FAZLA SALDIRIDA BULUNMAMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bu sabah saatlerinde düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Trump, sosyal medya hesabından İsrail'in Lübnan'a saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı.

ABD Başkanı, "Bu sabah Beyrut'a yapılan saldırı, özellikle İran'la barış anlaşmasına bu kadar yakın olduğumuz özel bir günde gerçekleşmemeliydi." ifadesine yer verdi.

İsrail'in tehditlere karşı kendini savunma hakkı olduğunu belirten Trump, "Ancak karşılık verdiği saldırı çok küçük ve anlamsızdı, kimse yaralanmadı, öldürülmedi ve bu önemli süreci aksatmamalıydı." ifadesini kullandı.

Lübnan da dahil, bölgeye barış getirecek bir anlaşmaya çok yakın olduklarının altını çizen Trump, İsrail'in Lübnan'ın herhangi bir yerinde daha fazla saldırı düzenlememesi gerektiğini vurguladı.

Trump, "Bu, uzun ve güzel bir barışın başlangıcı olabilir. Bunu mahvetmeyelim." ifadelerine yer verdi.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesi ve ülkenin güneyine hava saldırısı düzenlemiş ve en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN ARASINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun savaşı yürüten birimi Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, "Silahlı Kuvvetlerdeki milletin evlatları elleri tetikte, düşmanın kalbine ateş etmeye hazır." dedi.

Trump: Anlaşmayı bu sabah imzalamamız gerekiyordu ancak Beyrut'taki İsrail saldırısı bunu geciktirdi. Sanırım imza töreni bugün, birkaç saat içerisine gerçekleşecek

18:10 Trump: "Lübnan da dahil olmak üzere bölgeye barış getirecek bir anlaşmaya çok yakınız ve tüm taraflar gerilimi azaltmalı. İsrail'in Lübnan'da herhangi bir noktaya yönelik yeni saldırılar düzenlememesi gerekiyor"

Trump'tan İsrail'e tepki: Bu sabah Beyrut'a yapılan saldırı, özellikle İran'la barış anlaşmasına bu kadar yakın olduğumuz özel bir günde gerçekleşmemeliydi

İran Başmüzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği son saldırıya tepki göstererek, "Siyonistlerin Dahiye'ye yönelik saldırısı bir kez daha gösterdi ki, Amerika ya kendi taahhütlerini yerine getirme iradesine sahip değil ya da bunu yapabilecek kapasiteden yoksundur. Rejime yeşil ışık yakarak hiçbir kazanım elde edemezsiniz" dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, son 24 saat içinde ikinci kez telefonda görüşerek, ABD ile İran arasında muhtemel bir anlaşmaya yönelik son gelişmeleri değerlendirdi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarının ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirme iradesi gösterememesi ve müzakere sürecinin durması anlamına geldiğini belirtti.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'da başkent Beyrut ile güneydeki beldelere düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin bölgesel güvenlikte önemli bir aktör olduğuna atıf yaparak, "Bölge güvenliği İran'ın görmezden gelinmesi temelinde şekillenemez." dedi.

13:08 İranlı yetkili: Hürmüz Boğazı tüm ticari gemilere derhal açılacak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, geçtiğimiz yıl İsrail tarafından başlatılan 12 günlük savaşın yıldönümünde yaptığı açıklamada, İran halkının birlik ve direnişi sayesinde İsrail'in stratejik hedeflerine ulaşamadığını ve ateşkesin bu nedenle kabul edildiğini söyledi.

11.42 İran medyasının bir kaynağa dayandırdığı haberde, Tahran yönetiminin ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmeye yönelik çerçeve anlaşma konusunda henüz nihai bir karar almadığı belirtildi.

10.51 İran'ın, ABD ile imzalanması muhtemel mutabakat zaptına ilişkin teknik, siyasi ve hukuki incelemelerini sürdürdüğü ve henüz nihai kararın verilmediği belirtildi.

00.32 Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, ABD ile İran arasında şekillenen anlaşmayla İsrail'in savaş hedeflerinin hiçbirini gerçekleştiremeyeceğini belirtti.