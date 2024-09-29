İSTANBUL 29°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2024 Pazar / 26 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1657
  • EURO
    38,2175
  • ALTIN
    2920.22
  • BIST100
    9777.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gözünü Lübnan'a diken soykırımcı İsrail Gazze'de katliamlarını sürdürüyor
Dünya

Gözünü Lübnan'a diken soykırımcı İsrail Gazze'de katliamlarını sürdürüyor

Soykırımcı İsrail, 359 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırıları 23 Eylül'de Lübnan'a taşıdı. Gazze'den sonra gözünü şimdi de Lübnan'a diken İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı yerlerinde 3 eve düzenlediği hava saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

29 Eylül 2024 Pazar 08:04 - Güncelleme:
Gözünü Lübnan'a diken soykırımcı İsrail Gazze'de katliamlarını sürdürüyor
ABONE OL

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 359. gününde sürüyor. Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın birçok bölgesine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

İşte dakika dakika Gazze ve Lübnan'da yaşananlar:

08:55 İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyi ve doğusu ile Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırısında 4 kişi öldü

06:44 İsrail'in Gazze'de 3 eve düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli öldü

01:39 Lübnan'ın güneyinden atılan bir füze Ürdün'ün başkenti Amman'ın doğusunda boş bir alana düştü

01:22 İsrail ordusu, Lübnan'dan Batı Celile'ye doğru fırlatılan iki İHA'ya karşı koyduğunu açıkladı

00:58 Mısır ve İran Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da yaşanan son gelişmeleri görüştü

00:02 Husiler, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduklarını açıkladı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.