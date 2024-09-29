Gözünü Lübnan'a diken soykırımcı İsrail Gazze'de katliamlarını sürdürüyor

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 359. gününde sürüyor. Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın birçok bölgesine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

İşte dakika dakika Gazze ve Lübnan'da yaşananlar:

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyi ve doğusu ile Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırısında 4 kişi öldü

06:44 İsrail'in Gazze'de 3 eve düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli öldü

01:39 Lübnan'ın güneyinden atılan bir füze Ürdün'ün başkenti Amman'ın doğusunda boş bir alana düştü

01:22 İsrail ordusu, Lübnan'dan Batı Celile'ye doğru fırlatılan iki İHA'ya karşı koyduğunu açıkladı

00:58 Mısır ve İran Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da yaşanan son gelişmeleri görüştü

00:02 Husiler, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduklarını açıkladı