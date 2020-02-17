17 Şubat 2020 Pazartesi08:53 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 08:53

Elton John, emekli olmadan önceki son turnesi kapsamında Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde sahne aldı.

Elton John, kendisine ‘atipik zatürre’ olarak bilinen bir iltihap teşhisi koyulduğunu söyledi.

Sesi konsere devam etmesine izin vermeyen 72 yaşındaki sanatçı, seyircilerden özür dileyerek ağlamaya başladı. Sanatçı görevliler yardımıyla sahneden indirildi.

Sanatçı, yarim kalan konserin ardından Instagram hesabından "Kalbimden gelerek çaldım ve söyledim, ta ki sesim artık şarkı söyleyemez hale gelene kadar. Hayal kırıklığına uğradım. Özür dilerim" açıklamasını yaptı. (NTV)