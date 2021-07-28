Gözyaşlarıyla anlattı: O gün orada 'herhalde böyle öleceğim' diye düşündüm

AA 28 Temmuz 2021 Çarşamba 06:52 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 06:52

ABD Temsilciler Meclisi tarafından 6 Ocak Kongre baskınının soruşturulması için oluşturulan özel komite, dün Kongre'de ilk duruşmasını gerçekleştirdi.

Duruşmada, 6 Ocak'ta eski ABD Başkanı Donald Trump taraftarlarının Kongre'ye girişini engellemek isterken saldırıya uğrayan 4 polis memuru dinlendi.

Komitede ifade veren polis memuru Aquilino Gonell, o gün yaşananları "ortaçağda savaş alanı gibiydi" şeklinde tarif ederek, gözyaşları arasında, "O gün orada, 'herhalde böyle öleceğim' diye düşündüm." ifadesini kullandı.

İfade veren diğer polis memuru Harry Dunn da, siyahi renginden dolayı göstericiler tarafından taciz edildiğini, ırkçı ifadelerle hakaret ve saldırıya uğrayarak dövüldüğünü aktardı.

Dunn, "O gün olaylarda sadece hayatta kalıp evime sağ salim dönmek için çabaladım. Üzerimde üniforma olmasına rağmen rengimden dolayı ırkçı saldırılara maruz kalmak çok acı vericiydi." dedi.

Demokratların kontrolünde bulunan ABD Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen 6 Ocak Kongre baskınının soruşturulması amacıyla özel komite kurulmasını öngören yasa tasarısını 30 Haziran'da, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'ndan geçirmişti.

Daha önce benzer bir tasarı, ABD Senatosunda gündeme gelmiş ancak Cumhuriyetçiler, komitenin kurulmasını bloke etmişti.

ABD'de, 6 Ocak'taki Kongre baskınında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, baskından sonra en az 535 gösterici değişik suçlamalarla gözaltına alınmıştı.

6 Ocak'ta halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.