AA 11.02.2020 12:30 - Güncelleme: 11.02.2020 12:44

Bangkok Post'un haberine göre, Apirat, Tayland Kraliyet Ordusu karargahında yaptığı açıklamada, 29 kişinin öldüğü ve 58 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerinde bulundu.

Apirat, "Ordu komutanı olarak, bu olayın arkasındaki kişinin bir asker olmasından ötürü özür diliyor ve yürekten üzgün olduğumu söylemek istiyorum." dedi.

Saldırganın, kuzeydoğu bölgesinde 2. Ordu Destek Komutanlığının mühimmat taburunda görev yapan bir asker olduğu bilgisini paylaşan Apirat, "Tetiği çektiği anda artık o bir asker değil, suçluydu." ifadesini kullandı.

Konuşması sırasında zaman zaman göz yaşlarına hakim olamayan Apirat, yaşananların sorumluluğunu üstlendiğini söyledi ancak halktan tüm orduyu suçlamamasını istedi. Apirat, ordunun, ulusal güvenliği sağlamak ve afet mağdurlarına yardım etmek için elinden geleni yaptığını dile getirdi.

Jakrapanth Thomma adlı 32 yaşındaki asker, cumartesi günü yerel saatle 15.00 sularında rezidansına gittiği kışla komutanı ve bir kadını öldürmüş, ardından yanına aldığı silah ve mühimmatla birlikten ayrılarak yakındaki alışveriş merkezine gitmiş ve sivillere ateş açmaya başlamıştı.

Saldırıyı sosyal medyadan canlı yayımlayan saldırgan, alışveriş merkezindeki sivilleri rehin almıştı. 18 saat boyunca binayı kuşatan polislere direnen asker, sabah yerel saatle 09.00 sularında keskin nişancılar tarafından vurularak öldürülmüştü.

Nakhon Ratchasima şehrindeki askeri üste görevli astsubayın gerçekleştirdiği saldırıda 29 kişi hayatını kaybetmiş, 58 kişi yaralanmıştı.