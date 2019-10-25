Graham'dan skandal öneri
ABD Kongresi’de konuşan Senatör Lindsey Graham skandal bir öneride bulundu.
Suriye’de terör örgütü YPG/PKK ile Türkiye’yi birlikte çalışmaya ikna etmeyi öneren Graham, böylece bölgedeki petrollere el koyarak satışından gelecek parayla da Amerikan askerlerinin finanse edilebileceğini söyledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.