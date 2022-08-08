'Greekleaks' depremi! Miçotakis istifanın eşiğinde

Atina'daki telekulak skandalı Miçotakis'i istifanın eşiğine getirdi. Bir politikacı ve gazetecinin Miçotakis'in yeğeninin ortağı olduğu şirketin 'casus yazılımı' ile dinlendiğinin ortaya çıkması Yunanistan'ı sarstı. Hem gizli servis şefi hem de başbakanlıkta görevli yeğen istifa etti. Yunan basını Miçotakis'in bugün 'çok önemli' bir açıklama yapacağını duyurdu.

Yunanistan'da 'telefon dinleme' depremi devam ediyor.

Skandal Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis'in yeğenine kadar uzanırken Miçotakis'in bugün iddialarla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi.

Miçotakis'in, yakın çalışma arkadaşlarına "Büyük ve affedilmez bir hata söz konusu. Hiçbir bilgim yoktu. PASOK lideri Andrulakis'e bir özür borçluyum" dediği öğrenildi.

Gazeteci Thanasis Koukakis'in ve PASOK Lideri Nikos Androulakis'in cep telefonuna casus yazılım yerleştirildiği ve yasadışı şekilde dinlendiği yönündeki iddialar, Yunan İstihbarat Teşkilatı'nda (EYP) istifaya neden olmuştu.

Söz konusu casus yazılım programını satan 'Intellexa' firmasının sahibi Feliks Bicios'un, Başbakan Kiriakos Miçotakis'in yeğeni de olan Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis ile bazı iş ilişkilerinin bulunduğu iddia edilmişti.

Öte yandan dinleme skandalıyla birlikte, Miçotakis'in 2020'de ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde ABD'nin gizlilik için verdiği özel cihazı kullanması gündeme getirildi.