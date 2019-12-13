Greta yerine Trump'ı, Time'a kapak yaptılar!

Twitter'daki resmi Trump War Room (Trump Savaş Odası) ekibi derginin üzerinde oynanmış kapak resmini Çarşamba günü paylaştı. Aynı gün 16 yaşındaki aktivist "gezegenle ilgili muğlak endişeleri dünya çapında küresel değişim çağrısında bulunan bir harekete dönüştürdüğü" için derginin ödülünü kazanmıştı.

Trump'ın ekibi şöyle dedi: "İş sözlerini tutmaya geldiğinde sadece bir tane Yılın Kişisi var."

Ödülü neden hak ettiğine inandıklarının nedenlerini sıraladıktan sonra şöyle eklediler: "Ekonomiyi Canlandırmak, Rekor İş İmkanı Yaratımı, Tarihsel Vergi İndirimleri,#AmericaFirst (ÖnceAmerika) Ticaret Anlaşmaları, IŞİD'i Yok Etmek, Duvarı İnşa Etmek."

ABD Başkanı Greta'nın Yılın Kişisi seçilmesinin ardından Perşembe günü tweet atarak Greta'yla dalga geçti: "O kadar komik ki. Greta Öfke Yönetimi sorunu üzerinde çalışmalı, sonra da bir arkadaşıyla şöyle güzel eski moda bir filme gitmeli! Sakin ol Greta, sakin!"

Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. da Time'ın kararını mesele edinerek "pazarlama hilesi olarak kullanılan bir ergen" diye tarif ettiği Greta yerine Hong Kong'da "hayatları ve özgürlükleri için savaşan" demokrasi yanlısı protestocuları önerdi.

Bu, Trump'ın kampanya ekibinin başkanı Marvel kötü kahramanı Thanos olarak resmetmesinin akabinde gerçekleşti.

Süper kahramanların ezeli düşmanının gövdesinin üzerine Trump'ın yüzünü ekledikleri Avengers: Endgame filminden bir sahnenin videosunu paylaştılar. Sahnede Thanos evrendeki bütün hayatı silip yok etme çabasıyla parmaklarını şıklatmadan önce "Ben kaçınılmazım" diyor.

Video daha sonra Nancy Pelosi ve diğer Demokrat liderlerin toza dönüştüğü bir kesite geçiyor.

ABD başkanı daha önce Twitter'da yüzünün Rocky filmlerindeki Sylvester Stallone'un tişörtsüz vücudunun üzerinde olduğu bir fotoğraf paylaşmıştı.

Trump fotoğrafı Florida'daki bir kampanya mitinginde tıbbi muayene sırasında doktorun ona "bize o muhteşem göğsünü göster" dediğini iddia etmesinin ardından paylaşmıştı.

Çarşamba günü Greta Birleşmiş Milletler yıllık İklim Zirvesi'ndeki konuşmasında hükümetleri ve şirketleri, Greta'nın dünyanın "iklim aciliyetini" durdurmayacağını söylediği konuşmalar düzenleyerek kamuyu yanıltmakla suçladı.

“Asıl tehlike siyasetçiler ve CEOlar harekete geçilmiş gibi gösterdiğinde ama aslında zekice hesaplamalardan ve yaratıcı halkla ilişkilerden başka hiçbir şey yapılmadığında ortaya çıkar" demişti.

Trump 2016'da Time Yılın Kişisi seçilmişti.

(Independent Türkçe)